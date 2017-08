Rui Vitória: "Exibição muito bem conseguida"

Pub

O treinador benfiquista mostrou-se muito satisfeito pela exibição da sua equipa esta noite, frente ao Sp. Braga (3-1), na Luz. Diz que equipa não dramatizou com golo bracarense e elogiou Diogo Gonçalves

O treinador do Benfica, Rui Vitória, mostrou-se muito satisfeito pela exibição da sua equipa esta noite, frente ao Sp. Braga (3-1), na Luz. "Foi uma exibição muito bem conseguida da nossa parte, frente a um bom adversário, que já tem dois jogos oficiais. Tenho que dar os parabéns à minha equipa. Soubemos o que tínhamos de fazer durante todos os momentos de jogo. Foi uma noite quase perfeita. Os benfiquistas vieram em grande número e demos qualidade", considerou.

Sobre a reação da equipa ao golo bracarense, à beira do intervalo, o técnico disse que não houve razões para "dramatizar em excesso". "Os nossos jogadores são experientes e sabem ligar com estas situações. A equipa mostrou o seu poder durante a segunda parte", acrescentou, aproveitando ainda para elogiar Diogo Gonçalves, lançado já no final do encontro: "É um jovem de qualidade que vai ter um futuro risonho. Aqui no Benfica não se joga porque se tem que lançar, mas sim porque se tem qualidade."

Já Jonas, falou de uma "belíssima exibição, perante um grande público". "É importante manter esta força, que já vem dos últimos anos", frisou o avançado brasileiro, que explicou o golo que marcou: "Vi que a bola estava alta e a primeira coisa em que pensei foi em rematá-la."