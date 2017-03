Rui Vitória e o interruptor para as 12 finais que faltam

Pub

Benfica quer recuperar a liderança, na posse do FC Porto, mas o Belenenses quer "abrir os telejornais". Jonas está convocado e vai a jogo

A duas jornadas do clássico que pode decidir o título nacional, Rui Vitória evitou ontem falar do duelo com o FC Porto e deixou um aviso: "Faltam 12 jogos para o fim da época, serão 12 finais para o Benfica." A primeira é já hoje (20.30, BTV1), frente ao Belenenses, a contar para a 25.ª jornada da I Liga.

Se vencerem, as águias voltam à liderança da Liga (é do FC Porto provisoriamente desde sexta-feira). Por isso o treinador encarnado reforçou a ideia de que é preciso "ganhar os jogos seja com que adversários for". E, quando questionado sobre se este é o melhor FC Porto da época (cinco jogos, 18 golos marcados e nenhum sofrido), chutou para canto. "Eu quero é ganhar o jogo de amanhã (hoje), depois vamos a Paços de Ferreira. Faltam dez jogos, mais um da Taça de Portugal, e eventualmente mais um, são 12 finais para nós. De vez em quando tudo muda de um dia para o outro, é como os interruptores, umas vezes para cima, outras para baixo... Se ganhamos somos muito bons, mas se perdemos já somos muito maus", defendeu o técnico.

Quanto à derrota em Dortmund (4-0), para a Champions, e as críticas de que foi alvo por jogar à defesa na Alemanha, o treinador do Benfica respondeu que vê as críticas como uma forma de aprendizagem: "Não me abalam sobremaneira, assim como os elogios não me metem nas nuvens."

"Se fosse fácil mais equipas teriam chegado às oito melhores. Estão lá sempre as seis ou sete fortes, e depois um outsider, que neste ano será o Leicester ou o Sevilha. É evidente que isto não nos dá conforto nenhum, porque queremos estar lá com frequência, mas há que perceber estas questões", desabafou Vitória, lembrando: "Deus queira que toda a gente em Portugal some tantos pontos como nós, porque é bem preciso."

Com tanta pergunta sobre a derrota com o Dortmund e sobre o confronto com o FC Porto, Rui Vitória teve de pôr "ordem" nas questões. "Alguém se atreve a fazer perguntas sobre o Belenenses ou não? É que amanhã [hoje] vou jogar contra o Belenenses...", questionou o técnico, que ainda não conta com Fejsa, mas anunciou que Jonas foi convocado e "está pronto a ir a jogo".

O desejo de Quim Machado

Para o treinador do Belenenses, "nunca é fácil" jogar com o Benfica, muito menos na Luz e na ressaca da pesada derrota sofrida pelos encarnados em Dortmund (4-0) para a Champions. "Vamos encontrar um Benfica que vai entrar a todo o gás, para conseguir fazer um golo, que lhe daria alguma tranquilidade", disse Quim Machado em jeito de prognóstico e com um desejo pelo meio: "Se ganhássemos ao Benfica seria abertura de telejornal e é isso que queremos."