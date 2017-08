Rui Vitória e Luisão fazem história com a Supertaça

Pub

Treinador é o primeiro a vencer duas vezes consecutivas e capitão é o jogador com mais títulos do clube

O Benfica conquistou ontem mais um troféu, juntando a Supertaça à Taça e ao campeonato da temporada passada. E com o triunfo de ontem o capitão Luisão e o treinador das águias entram para a história do clube português.



Com a conquista da sétima Supertaça para o emblema encarnado, o técnico Rui Vitória torna-se também o primeiro a conseguir vencer duas vezes esta competição para o clube da Luz, uma prova esta que tem sido madrasta para o Benfica, que já perdeu 12.



Apesar deste ponto negativo dos encarnados na Supertaça, a verdade é que a prova ontem disputada em Aveiro foi a quarta consecutiva do Benfica, que nesta série venceu primeiro em 2014, tendo perdido no ano seguinte, já com Rui Vitória no banco, quando o adversário era o Sporting de Jorge Jesus.

Mas não é só Rui Vitória e o Benfica que têm motivos para sorrir após o triunfo de ontem, também o capitão Luisão saiu de sorriso rasgado do relvado do Municipal de Aveiro, pois tornou-se ontem no jogador com mais títulos de águias ao peito, isto depois de ter chegado à Luz há 14 anos, concretamente em 2003.



Até ontem o internacional brasileiro de 36 anos estava empatado com Nené no topo dos jogadores com mais títulos, mais precisamente 19. No entanto, com o 3-1 final o defesa central chega ao número redondo de 20 troféus. Atrás de Luisão e Nené seguem agora Mário Coluna (18 títulos) e Eusébio/Shéu (17 títulos).



Refira-se que Luisão poderá ainda aumentar mais a sua "vantagem", pois o Benfica tem mais quatro competições para disputar esta época: Campeonato, Taça, Taça da Liga e Liga dos Campeões.