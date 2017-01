Pub

Treinador do Benfica aproveitou para desmentir o interesse no central do Sporting

Rui Vitória assegurou, depois da vitória do Benfica sobre o Tondela (4-0), que desconhece que Gonçalo Guedes vá deixar a Luz, apesar de o avançado não ter entrado na ficha de jogo na 18.ª jornada da I Liga.

"Não tenho indicações de que o Gonçalo vá sair. O presidente sabe muito bem o que fazer em relação aos jogadores. Não jogou porque não tinha que jogar", afirmou.

O treinador do Benfica aproveitou, ainda, para desmentir o interesse na contratação de Coates, central emprestado pelo Sunderland ao Sporting, apesar de na véspera ter elogiado o defesa uruguaio.

"Perguntaram-me se era um jogador de qualidade. É, sim senhor. Mas fica aqui esclarecido que nem eu, nem o presidente, temos o Coates como um alvo. O Porto também tem centrais de qualidade, como o Felipe e o Marcano. O Tondela também tem, o Braga, o Sporting...não é um alvo para nós, não está no nosso radar, não temos interesse", clarificou.