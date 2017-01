Pub

Avançado mexicano falha jogo com o Boavista (sábado, 16.00, Benfica TV), mas por debilidades físicas, segundo o técnico do Benfica.

Raúl Jiménez não entra nas escolhas de Rui Vitória para a receção do Benfica ao Boavista, no sábado, a contar para a jornada 17 da I Liga. Mas, segundo o treinador do Benfica, isso nada tem a ver com as notícias que colocam o avançado mexicano a caminho da China.

"Não tenho informações sobre isso [saída]. Amanhã [sábado], o Raúl Jiménez não vai estar disponível porque ainda está com uma pequena limitação e nós entendemos que ainda não está em condições físicas para ser utilizado. Mas não tem nada a ver. Mas o nosso presidente toma conta dos destinos do clube", esclareceu Vitória.

O Benfica mostrou ter soluções em abundâncias nos dois duelos com o Vitória de Guimarães, .vencendo os dois, por 2-0. E Rui Vitória explicou que o melhor são mesmo os elogios. "Gerir é dizer-lhes que fizeram desempenhos muito bons. E alguns deles não vão poder jogar amanhã, mas só podemos ter 11 dentro de campo. Gerir é dizer-lhes isto. Os jogadores são todos válidos. Temos competições suficientes e hoje os jogadores têm de estar preparados para esta realidade do Benfica."

E há uma coisa que o treinador do Benfica tem a certeza: "Quando forem chamados têm de dar resposta. Mas fico satisfeito pelo envolvimento que nos possibilita ter este tipo de trabalho. Não estou nada preocupado, aliás. Pensar em jogadores individualmente é só à segunda, porque primeiro está o Benfica."

E depois de confirmar que Grimaldo vai ser "operado brevemente", Vitória abordou o encontro com o Boavista, em jogo referente à 17.ª jornada do campeonato nacional. "Vai ser um jogo complicado, por mais do que uma razão. Mas objetivamente, vamos defrontar uma equipa que está a evoluir e a fazer um bom campeonato. Tem uma estrutura boa, tem jogadores de qualidade, que ganhou o último jogo em casa e isso traz um acréscimo de confiança", referiu, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

E admitiu que acredita mais num Boavista a querer jogar no erro dos encarnados do que a jogar com o autocarro à frente da baliza: "Estou em crer que será uma equipa que vai querer jogar, aproveitar os nossos erros, ter a bola e atacar. Estou à espera de um Boavista com caráter e que nos vai tornar o jogo difícil."