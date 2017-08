Rui Vitória confirma ausências de Júlio César e Grimaldo

Pub

O treinador do Benfica, Rui Vitória, adiantou este domingo em conferência de imprensa que ainda não vai poder voltar a contar com o guarda-redes brasileiro Júlio César e o lateral espanhol Grimaldo, ambos ainda a contas com lesões, para a visita de segunda-feira (21.00) ao Desportivo de Chaves.

Para a deslocação a Trás-os-Montes, o técnico das águias pede eficácia à sua equipa. "Para nós é a continuação do que sempre dizemos. Olhamos para cada adversário, vemos as virtudes que têm e tentamos impor o nosso jogo. É fundamental termos uma enorme concentração e eficácia. Quando falo de eficácia não me refiro só aos golos mas a todas as ações do jogo", afirmou o timoneiro encarnado.

"Espero um jogo difícil. Uma equipa que o ano passado, vindo da Liga 2, acabou por fazer um campeonato muito bom. Mudança de treinador, jogadores, está bem organizada. As equipas de Luís Castro têm essa forma de estar. É uma equipa de qualidade, que sabe o que faz e que vai querer dificultar a nossa forma de jogar", realçou, durante o lançamento do encontro.

"Espero uma equipa de qualidade. Com futebol de qualidade, em 4x3x3, com ataque posicional bem definido, que defende em espaços curtos. De facto, no jogo anterior houve erros naturais de quem está a começar a época. Não olho para coisas circunstanciais. A matriz da equipa é isso. Sabe por onde há de percorrer o caminho. Temos uma vontade grande de somar três pontos, ambição grande e exigência enorme. Sabemos que está uma equipa boa do outro lado, mas acreditamos muito no nosso valor", acrescentou.

Embora o arranque do Benfica se tenha traduzido em dois triunfos convincentes sobre V. Guimarães e Braga, ambos por 3-1, Rui Vitória garantiu que os seus jogadores ainda estão longe da perfeição.

"Fizemos três golos em cada jogo e tivemos a possibilidade de fazer mais. Em relação ao processo defensivo, cometemos aqui ou ali um outro erro, mas algo perfeitamente normal. Foram jogos de uma exigência muito considerável, com duas equipas muito difíceis e que nos colocaram à prova. Não há perfeições, estamos a começar bem e estou satisfeito".

Um dos destaques do Benfica nesta fase da temporada tem sido o avançado suíço Seferovic, que marcou dois golos nas duas primeiras partidas. Questionado sobre a performance do reforço contratado ao Eintracht Frankfurt, Rui Vitória frisou não estar surpreendido ao ver o jogador corresponder às projeções que o clube da Luz tinha aquando da sua contratação.

"Não está a surpreender, porque quando fomos buscar o Seferovic foi neste sentido. Uma das coisas mais difíceis quando se contrata é projetar o que pode ser um jogador na nossa equipa. Ele, neste momento, tem condições para ter este rendimento. O futuro são os jogadores que o constroem. Agora está o Seferovic, mas para a frente poderá não estar", disse.

Já sobre a parceria do helvético com o brasileiro Jonas, o técnico, de 47 anos, enalteceu a capacidade de "trabalho" e a "disponibilidade" dos dois jogadores para aprenderem.

"Os dois estão muito motivados e também sentem que a equipa está feliz, o que acaba por ser uma simbiose muito boa, mas o Mitroglou e o Raúl também dão garantias", finalizou.

O jogo entre o Benfica e o Chaves, a contar para a segunda jornada da I Liga, está marcado para esta segunda-feira, às 21.00, no Estádio Municipal de Chaves, com arbitragem de Jorge Sousa (Associação de Futebol do Porto).