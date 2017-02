Águias resistiram e Ederson segurou uma preciosa vantagem

Pub

O Benfica ganhou ao Borussia Dortmund, esta terça-feira, por 1-0, em jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Mitroglou marcou mas Ederson é que foi o homem do jogo.

Faltou Jonas (substituído por Rafa, no onze titular), faltou bola durante a maior parte da partida e faltaram outras ocasiões de golo. Mas o que era indispensável não falhou: a defesa esteve praticamente intransponível e o ataque foi eficaz. Com Mitroglou a concretizar o único que visou diretamente a baliza e Ederson a travar todas as investidas rivais, o Benfica venceu o Borussia Dortmund, esta terça-feira, por 1-0.

A preciosa vantagem, no final da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, foi conservada principalmente pelo guarda-redes brasileiro. Ederson defendeu tudo, inclusive um penálti (marcado por Aubameyang): numa mão-cheia de ocasiões, foi ele a manter viva a ambição encarnada de passar aos quartos-de-final da prova.

Pelo meio, Mitroglou fez essa ambição crescer, ao empurrar para a baliza de Bürki um desvio de cabeça de Luisão (que cumpriu o 500.º jogo oficial pela equipa encarnada). Agora, tudo se decidirá em Dortmund, na 2.ª mão, a 8 de março.

Equipas:

BENFICA: Ederson, Nelson Semedo, Luisão, Lindelöf, Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio, Carrillo (Filipe Augusto, 46'); Rafa (Cervi, 67') e Mitroglou (Raúl Jiménez, 75')

B. DORTMUND: Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra; Weigl, Schmelzer, Durm, Raphäel Guerreiro (Gonzalo Castro, 82'), Dembelé; Reus (Pulisic, 82') e Aubameyang (André Schürrle, 62')

Filme do jogo: