Lateral-direito da equipa B entre os 28 convocados que defrontam esta quinta-feira os espanhóis do Bétis e no próximo sábado os ingleses do Hull City, antigo clube de Marco Silva. André Almeida lesionado

Rui Vitória optou pela surpresa ao chamar Aurélio Buta, um jovem de 20 anos que tem atuado no lado direito da defesa na equipa B encarnada. O jovem nascido em Angola, e que começou a sua formação em Portugal no Águeda, é um dos 28 elementos convocados pelo treinador do clube da Luz para o duplo compromisso no Algarve; diante do Bétis, esta quinta-feira, e sábado com o Hull City.



A convocatória de Buta deve-se, muito provavelmente, à contusão na coxa direita sofrida por André Almeida.



Realce ainda para as presenças dos regressados Samaris, Zivkovic, João Carvalho, Luisão e Eliseu, que renovou nesta quarta-feira por mais um ano com o Benfica.



Eis a lista de comvocados por Rui Vitória.



Júlio César, Paulo Lopes, Bruno Varela; Aurélio Buta, Lisandro López, Luisão, Kalaica, Eliseu, Pedro Pereira, Jardel, Hermes, Rúben Dias; Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Cervi, Willock, Chrien, Diogo Gonçalves, João Carvalho; Jonas, Mitroglou, Seferovic, Rafa e Arango.