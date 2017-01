Pub

Treinador do Benfica fintou as questões sobre o mercado, mas deixou um elogio ao central que representa o Sporting

O Benfica está interessado em adquirir Coates, central uruguaio emprestado pelo Sunderland ao Sporting, e Rui Vitória admitiu que aprecia as qualidades do defesa, embora tenha preferido não tecer grandes considerações sobre o mercado de transferências.

"Não tenho de responder em concreto a isso. Para já porque tenho centrais de grande qualidade. Estou satisfeito com todos. O Coates é, como muitos que andam no futebol português, um jogador com qualidade. Ponto final", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Tondela, agendado para as 16.00 de domingo e a contar para a 18.ª jornada da I Liga.

Rui Vitória prefere deixar as questões do mercado a cargo de Luís Filipe Vieira. "Quem trata dessas questões é o presidente. Estou satisfeitíssimo com os meus centrais e com a formação do Benfica no que a centrais diz respeito. Nem vejo outra forma de pensar. Nada preocupado com essa questão. Da minha parte não vejo por onde possamos ou queiramos pegar nessa questão... Não estou nada preocupado, nem virado para aí", explicou.

O Benfica tem estado a negociar a possível saída de alguns jogadores do plantel durante o mercado de inverno, com Nélson Semedo, Lindelöf, Samaris, Gonçalo Guedes e Raúl Jiménez a serem cobiçados por outras paragens, mas o treinador assegura que isso não está a mexer com o plantel.

"É uma pergunta pertinente e quem vê de fora pensa que, com tanta saída, com tanto rumor... Mas eu respondo com a verdade. Tenho jogadores fantásticos, uma série de jogadores que têm sido regularmente alvo de notícias para sair do clube. Mas não há razão para pensar que mexe, porque até agora não mexeu com o que quer que seja. É uma garantia que temos. Os nossos jogadores sabem muito que para terem um futuro risonho têm de estar focados aqui. Não tem mexido em nada com o nosso funcionamento", vincou.

O facto de o FC Porto ter encurtado a vantagem do Benfica para um ponto foi relativizado por Rui Vitória. "Temos um jogo para fazer, que há muito estava marcado, também já jogámos antes, já jogámos depois. Isso não altera em nada o nosso foco", assegurou.

"É a mesma preparação de sempre, não há diferenças perante os adversários. O Tondela não está a passar por momentos agradáveis em termos de pontuação, mas não é por estar em último que vamos encarar o jogo de forma diferente. Antes pelo contrário: o nosso foco é ainda maior, se é que isso é possível, pois temos como objetivo ganhar o jogo e isso só acontecerá se formos convictos e determinados", completou.