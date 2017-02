Rui Vitória: "Agora, qualquer golo fora tem um impacto enorme"

Pub

Técnico do Benfica fala de "vitória muito saborosa", sobre o Borussia Dortmund, esta terça-feira, e prometeu procurar o golo no jogo da 2.ª mão. Thomas Tuchel considerou resultado "rídiculo".

Rui Vitória tinha noção de que "era muito difícil ganhar por 1-0", frente ao melhor ataque da Liga dos Campeões. Conseguiu um resultado importante: "a este nível é fundamental não sofrer golos em casa". Só falta a outra metade: "a partir de agora qualquer golo fora tem um impacto enorme". "Vamos a Dortmund à procura do golo, porque sabemos que não nos podemos remeter só a defesa", prometeu o treinador do Benfica, esta terça-feira, após "uma vitória muito saborosa" sobre o Borussia (1-0, golo de Mitroglou).

"Não fizemos o que queríamos na primeira parte, que era bloquear o processo ofensivo. Na segunda melhorámos. O Dortmund teve uma série de oportunidades que não concretizou. Nós sabíamos que tínhamos de aproveitar bolas paradas, ganhámos e estamos dentro da eliminatória. Vamos a Dortmund com a noção de que temos uma palavra a dizer", resumiu Rui Vitória na entrevista rápida à RTP1, pós-jogo.

Com elogios aos seus jogadores ( "incansáveis"), o treinador destacou Ederson ("um guarda-redes de nível elevadíssimo") e a importância das mexidas ao intervalo, quando trocou Carrillo por Filipe Augusto. "Era necessário um ajuste no meio-campo, para fechar as linhas de passe e pressionar a defesa. A equipa esteve melhor e acabámos por retificar [as falhas do primeiro tempo]", explicou. Agora, garantida uma preciosa vantagem, frente a "uma das melhores equipas da Europa, Rui Vitória mostra ambição para o jogo da 2.ª mão, que se realiza a 8 de março. "Vamos a Dortmund respeitando-os mas querendo passar a eliminatória", frisou.

Menos satisfeito, no final da partida, estava o treinador do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, que considerou o resultado "ridículo, absolutamente louco". "Jogámos de forma incrível, nunca uma equipa minha jogou assim. Uma equipa dominante, exibição muito boa e estou absolutamente orgulhoso", resumiu, inconformado por não ter festejado qualquer golo.

Tuchel admitiu que a 2.ª mão será "muito complicada" para o Borussia. "Se o Benfica marcar, teremos de fazer três golos. Mas é isto que temos, vamos ser positivos e espero que estejamos preparados. Precisamos de ser eficazes", concluiu.