O treinador do Benfica Rui Vitória disse esta terça-feira na conferência de imprensa que antecede o jogo contra o Borussia Dortmund, marcado para quarta-feira às 19:45 horas, que a sua equipa está na Alemanha para vencer o Dortmund e que um golo fora poderá ter "impacto", salientando também que cada jogo é diferente.

"Passou um jogo, há um conhecimento mais aprofundado e mais preciso e calculo que haja uma abordagem diferente. Não há jogos iguais, até porque antes estava 0x0 e agora está 1x0. O jogo é uma história viva. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa, mas acreditamos no nosso valor"

Questionado se o Benfica jogaria na Alemanha de forma mais cautelosa, para salvaguardar o resultado obtido em casa de 1-0.

"Há um resultado em cima. Sabemos que um golo nosso terá impacto, sabemos que eles jogam em sua casa e que vão à procura de ganhar. São abordagens diferentes. Fundamental é que os níveis de concentração sejam muito altos e que haja critério na saída para o contra-ataque. São uma equipa forte, mas temos prazer em estar aqui a desfrutar destes jogos. Estamos contentes, mas queremos sempre mais"

O estádio do Dortmund é conhecido pelo ambiente fervoroso proporcionado pelos seus adeptos, encorajando a equipa a entrar forte na partida,não deixando Rui Vitória nervoso "No que respeita ao ambiente, é um ambiente em que também gostamos de jogar. Estamos habituados a este tipo de estádios".

"Com qualquer adversário, seja de uma divisão inferior, seja desta grandeza, o objetivo é ganhar. Agora, um Dortmund obriga a muitas cautelas. O que não significa que nas oportunidades que tenhamos, não queiramos ir lá marcar. O que o jogo for ditando é o que vamos jogando. Há momentos em que temos que jogar com linhas mais recuadas, outros em que a linha defensiva estará no meio-campo e outros em que procuraremos a baliza para marcar", disse Rui Vitória lembrando por fim o que o clube já contribui para o ranking de Portugal na UEFA.

"Em 17 jogos europeus desde a época passada já contribuímos com 8 vitórias para o futebol português, apenas em 5 jogos não pontuámos. Temos de olhar para os aspetos positivos e é preciso ter-se ponderação nas análises".