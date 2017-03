Rui Vitória anuncia os regressos de Fejsa e Grimaldo

Pub

O treinador do Benfica revela que Jardel e Raúl Jiménez estão lesionados e assumiu que o resultado do clássico não será decisivo

Rui Vitória, treinador do Benfica, anunciou esta sexta-feira que poderá contar para o clássico Benfica-FC Porto com Fejsa, Grimaldo e Lisandro López, embora com "alguns condicionalismos", enquanto Jardel e Raúl Jiménez estão de baixa devido a problemas físicos.

O técnico dos encarnados garantiu que a sua equipa irá entrar "com uma grande vontade de ganhar", apesar de considera que o FC Porto tem "uma equipa forte", mas lembrou que "o Benfica joga em casa", esperando ter nas bancadas "muito entusiasmo e intensidade" no apoio à sua equipa.

Rui Vitória assumiu entretanto que este clássico não será decisivo na luta pelo título, pois considera que ele "será disputado até final". "Depois deste jogo ficarão a faltar sete jogos. Há 15 dias, depois do nosso jogo em Paços de Ferreira, estava criado um cenário e no dia seguinte o cenário já era outro. Por isso eu digo que este campeonato será discutido jogo a jogo, minuto a minuto. Este será mais um jogo, que nada decidirá", sublinha.

O facto de nunca ter vencido o FC Porto na sua carreira foi ainda desvalorizado por Rui Vitória, que considerou mesmo algo "pouco importante". "Só quero que o Benfica vença. Já foram quebrados tantas barreiras, que esta é apenas mais uma. O nosso foco é ganhar o próximo jogo e, se Deus quiser, terei muitos jogos pela frente e no futuro estaremos a falar de forma diferente em relação a este tema", disse.

Rui Vitória está convicto de que este será um jogo em que "os pormenores farão a diferença", destacando como "decisivos" aspetos como "a capacidade de gerir os momentos do jogo e a questão emocional". E à pergunta sobre qual a equipa que chega melhor a este jogo, assume: "Sei como está a minha equipa. Os meus jogadores estão determinados e convictos em chegar à vitória, mas obviamente que isto não garante vitórias, mas temos a noção da nossa capacidade individual e coletiva."

Refira-se que os convocados de Rui Vitória são os seguintes:

Guarda-redes - Ederson, Júlio César;

Defesas - Lisandro, Grimaldo, Luisão, Lindelöf, Eliseu, André Almeida, Nélson Semedo;

Médios - Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva;

Avançados - Jonas, Mitroglou, Luka Jovic.

De fora por opção ficaram Paulo Lopes, Hermes, Pedro Pereira e André Horta. Quanto aos lesionados, Jardel recupera de uma entorse do tornozelo esquerdo, enquanto Raúl Jiménez sofreu uma lesão muscular na coxa direita.