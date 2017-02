Pub

Treinador do Benfica confirmou ausência do avançado brasileiro, no jogo de domingo.

"Jonas não está disponível para ir a Braga". Foi assim que Rui Vitória confirmou a ausência de Jonas, no jogo com o Sp. Braga, de domingo (20.15, Sport TV).

Quanto ao jogo em si, não será fácil. "Temos consciência de que é um jogo difícil, contra um bom adversário, que tem valor apesar dos resultados recentes. Vai-nos querer ganhar jogando em sua casa, mas isso nada muda a nossa forma de estar. Estamos altamente motivados", disse o treinador do Benfica, na antevisão da partida da 21.ª jornada.

Quanto à reunião que o Benfica pediu à Comissão da Arbitragem, Rui Vitória, achou normal, dentro da atual cenário da Liga: " Não queria entrar muito por aí. O que digo é que nós estamos muito focados na nossa tarefa e estamos cá para a luta até ao fim. As decisões são definidas em maio. Agora, estamos atentos a tudo e queremos a melhoria dos aspetos da arbitragem. Não queria estar a entrar em detalhe, mas... isto não está fácil... não está fácil..."

O técnico vai voltar ao banco, após o castigo de 15 dias, na sequência de bocas ao árbitro Tiago Martins, na meia final da Taça da Liga, com o Moreirense... o mesmo juiz nomeado para o encontro das águias no Minho. Acha que é uma provocação, tendo em conta que foi o árbitro que o castigou?

"Vamos lá dividir as coisas. Uma coisa é o meu castigo, outra coisa é o árbitro Tiago Martins. Sobre o meu castigo, infelizmente não me ouviram durante dois minutos e agora não posso falar muito mais porque o processo ainda está a decorrer. Quanto ao árbitro, é um árbitro que tem qualidade, que me parece que ainda tem um caminho pela frente, mas tem a sua qualidade. Digo que hoje sinto uma grande amargura em relação a este processo todo porque, ao longo deste tempo, se há pessoa que tem tido uma postura respeitadora para com os árbitros e o futebol, essa pessoa tenho sido eu. Sempre muito cauteloso porque sei que hoje a mensagem que um clube manda para fora é muito importante. Uma mensagem saída da minha boca não agradará a seis milhões de pessoas, mas influenciará alguém. Por isso, tenho tido sempre uma postura respeitadora e cautelosa", explicou o treinador do Benfica, num tom de voz mais alterado do que é habitual nele.

(em atualização)