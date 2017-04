Ruben Amorim rescindiu com o Benfica

Pub

Jogador de 32 aos não se treinava no Seixal e estava à margem do grupo e a trabalhar sozinho.

Ruben Amorim rescindiu contrato com o Benfica. O médio, com 32 anos, não joga há quase um ano, desde que saiu do Al-Wakrah do Qatar, em abril de 2016, está assim livre para escolher o novo clube.

O jogador tinha contrato até 2018, mas nunca contou para Rui Vitória e foi sendo emprestado. Amorim não se treinava no Seixal e estava à margem do grupo e a trabalhar sozinho.

Agora o jogador poderá decidir qual o próximo destino, sendo que, segundo o jornal OJOGO, aos 32 anos pode até decidir colocar um ponto final na carreira.