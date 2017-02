Rei do golo na Europa em 2017, Mitroglou resiste ao assédio chinês

Pub

Tianjin Quanjian subiu a parada para 25 milhões, mas tanto as águias como o grego não estão recetivos. Decisivo contra B. Dortmund e Braga, avançado leva já 11 golos este ano. Igual a ele, só Lacazette, Dzeko e Messi

Kostas Mitroglou é o homem do momento no Benfica. Dois golos decisivos, um com o Borussia Dortmund e outro em Braga, valeram outras tantas vitórias e confirmaram o grego como um dos melhores marcadores do ano civil de 2017, tendo em conta as dez melhores ligas da Europa segundo o ranking da UEFA. O bom momento de forma fez disparar também o interesse do futebol chinês, com o Tianjin Quanjian a fazer uma nova oferta pelo avançado, mas as águias não querem abrir mão do jogador e este também não se mostra recetivo a mudar-se para a China.

Ao que o DN apurou, o clube recém--promovido à Superliga chinesa, e treinado pelo italiano Fabio Cannavaro, aumentou a parada para 25 milhões de euros, depois de uma oferta inicial de 20, e tinha ontem em Lisboa um enviado, mas tanto Benfica como Mitroglou não mostraram interesse na proposta asiática. Ao final da tarde de ontem, o site grego Contra avançava que o Tianjin Quanjian estaria mesmo disposto a cobrir a cláusula de rescisão, fixada em 45 milhões de euros, mas nenhuma fonte confirmou essa versão ao DN.

Certo é que Mitroglou está on fire em 2017. Ninguém marca mais do que o grego, que leva onze golos em dez jogos desde o início deste ano, tantos quantos o francês Lacazette (Lyon), o bósnio Dzeko (Roma) e o argentino Messi (Barcelona). O avançado de 28 anos marca há quatro partidas consecutivas, o que nunca tinha alcançado desde que chegou ao Benfica no início da época passada, contabilizando até agora 45 golos em 75 jogos pelas águias.

Esta é, aliás, a segunda temporada consecutiva que Mitroglou atinge os 20 golos em todas as competições, sendo já o segundo estrangeiro com melhor média de golos na história do Benfica: 0,59 por partida, apenas superado por... Jonas, que chega à média de 0,77.

"São números impressionantes, mas que não me surpreendem", afirmou ao DN o dinamarquês Michael Manniche, o quarto melhor marcador estrangeiro da história do Benfica, com 75 remates certeiros, que define Mitroglou como "o ponta-de-lança típico, bastante atlético e com boa intuição para marcar".

Para já, o grego está na sétima posição no ranking de estrangeiros com mais golos marcados pelo Benfica. À sua frente estão Cardozo (172 golos), Magnusson (87), Jonas (76), Manniche (75), Isaías (71) e Lima (70), mas o dinamarquês que jogou na Luz entre 1983 e 1987 acredita que Mitroglou vai superar a sua marca. "Tenho a certeza de que se ele continuar no clube por mais alguns anos irá ultrapassar facilmente o meu número de golos. Espero que consiga fazê-lo", frisa Manniche.

Esta fase de maior rendimento do grego terá muito que ver com o regresso de Jonas, uma dupla que na época passada rendeu 52 golos. "Fazem uma boa dupla, pois são jogadores muito diferentes, um mais técnico e habilidoso e o outro mais finalizador, que se complementam", refere Manniche. Contudo, nos dois últimos jogos Mitroglou foi decisivo sem Jonas ao lado.

Manniche acompanha o Benfica à distância com o entusiasmo de um adepto e não esconde a vontade de ver o clube alcançar um feito inédito. "Acredito que vai conseguir chegar ao tetra, por isso vou ver o jogo com o FC Porto ao Estádio da Luz. Será empolgante e, como as coisas estão na classificação, poderá ser decisivo para o título", afirmou o dinamarquês de 57 anos. Com G.L.