Encarnados reclamam pagamento de dois milhões de euros e exigem regresso do brasileiro

"Eu não vou a lado nenhum. Eu sou jogador do Besiktas. Sou feliz aqui e a minha família também", escreveu Talisca, médio brasileiro cedido pelo Benfica ao clube turco, numa publicação na rede social Instagram esta quarta-feira.

A publicação do brasileiro surge depois de várias notícias apontarem no sentido de o Benfica exigir o regresso do jogador à Luz, reclamando também um pagamento de dois milhões de euros por parte do Besiktas, devido à vontade do emblema turco em renovar o empréstimo por mais um ano, de acordo com o jornal O Jogo.

O mesmo jornal diz que os encarnados já terão notificado o jogador para que este regresse a Lisboa.

Ambos os clubes já recorreram à FIFA para tentar resolver o diferendo, com Talisca no centro da discórdia.

Na época que passou, em 33 jogos pelo Besiktas, o brasileiro marcou 17 golos, aos quais ainda somou seis assistências. Talisca tem contrato com o Benfica até 2019.