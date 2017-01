Pub

O Benfica venceu facilmente o Vizela e está com um pé na final four da Taça da Liga. Jonas voltou a marcar mais de quatro meses depois, mas a noite foi do internacional sérvio

O Benfica somou ontem a segunda vitória na fase de grupos da Taça da Liga e está agora a apenas um ponto de garantir o apuramento para a final four da competição. Zivkovic, com três assistências, e muito outros lances de classe, foi quem mais brilhou numa partida em que Jonas, o pistoleiro, regressou aos golos com um bis.

Mesmo com várias alterações ao habitual onze, onde se destacou a inclusão de Jonas na frente de ataque ao lado de Mitroglou, a dupla que encantou os benfiquistas na temporada passada, o Benfica dominou os 90 minutos como quis. O Vizela, aliás, só aos 81 minutos de jogo obrigou Ederson a uma defesa mais apertada.

Empurrados por um "elétrico" chamado Zivkovic, que fez gato--sapato da defesa do Vizela, os encarnados controlaram todos os minutos do primeiro tempo. A bola poucas vezes saiu de junto da área dos visitantes e as águias só não chegaram ao intervalo com o jogo resolvido por manifesta falta de pontaria.

O jovem internacional sérvio desenhava as jogadas e os cruzamentos milimétricos, mas na finalização os seus colegas não correspondiam. Ainda assim, Mitroglou, aos 27", lá conseguiu enviar de cabeça a bola para o fundo das redes, mas já antes o grego, e por várias vezes Jonas, de baliza aberta, atiraram para as nuvens.

O Benfica chegou ao intervalo a vencer com justiça e Ederson era um mero espectador. Para ainda sonhar com um possível apuramento, a equipa de Rui Quinta teria de responder no segundo tempo, mas um golo a abrir de Lisandro, de cabeça, num canto marcado por... Zivkovic, deitou por terra as esperanças do Vizela.

Aliás, a equipa nortenha pouco mais conseguiu fazer, pois a vencer por 2-0 os encarnados nunca tiraram o pé do acelerador, sobretudo Zivkovic, que muito prometeu ontem, sobretudo no entendimento com Jonas. O brasileiro haveria de regressar aos golos, que tanto procurou, aos 57", na marcação de um livre direto e mais de quatro meses depois de ter festejado o último de águia ao peito.

Não conformado, o brasileiro, que fugia facilmente à marcação dos vizelenses, conseguiria o bis três minutos depois. Mais uma vez Zivkovic encontrou o brasileiro com um cruzamento da direita para a cabeça do pistoleiro.

Com o quarto golo, as águias aproveitaram para reduzir a velocidade e Rui Vitória deu descanso a jogadores como Pizzi e Jonas. O Vizela cresceu um pouco, mas só aos 81" conseguiu um remate digno de registo, que Ederson segurou sem dificuldades.

Boas dores de cabeça para Rui Vitória para o futuro próximo, com Jonas a regressar ao que mais sabe fazer - golos - e Zivkovic a prometer ser uma boa opção para a segunda metade da época, depois de um começo ao pé-coxinho, devido à sua adaptação e a uma lesão que também o afastou dos relvados.