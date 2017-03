Raul Jiménez equaciona deixar a Luz

Pub

O avançado mexicano numa entrevista comentou o momento que atravessa no clube, deixando no ar a hipótese de sair no final da época

Numa entrevista dada ao canal TDN , em que falou principalmente sobre a seleção mexicana e também sobre o encontro dos encarnados desta noite contra o Dortmund, Raul Jiménez deixou escapar a possibilidade de deixar o clube da Luz no final da época.

"É preciso esperar. Falta pouco mais de dois meses para o fim do campeonato. Vou esperar o momento certo, ver se há opções para sair e analisá-las. Caso contrário, vou lutar por um lugar no Benfica", disse o avançado de 25 anos, que tem sido uma presença irregular nas opções de Rui Vitória.