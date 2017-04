Raúl Jiménez está de volta aos convocados

Pub

Jardel é o único lesionado na equipa de Rui Vitória , que chamou 21 jogadores para o dérbi

O mexicano Raúl Jiménez é a grande novidade da lista de 21 jogadores convocados pelo treinador Rui Vitória para o dérbi deste sábado (20.30), em Alvalade, com o Sporting.

O avançado falhou os quatro últimos jogos do Benfica devido a lesão, mas recuperou a tempo de ser incluído nas opções para a visita ao eterno rival. Em contrapartida, continua em dúvida a utilização de Jonas, que saiu na segunda parte do jogo com o Marítimo devido a um traumatismo na perna esquerda.

Assim sendo, a única baixa garantida por lesão é a de Jardel, que ainda não recuperou de uma entorse num tornozelo.

Eis então a lista completa de convocados:

Guarda-redes - Ederson, Júlio César;

Defesas - Lisandro López, Grimaldo, Luisão, Lindelöf, Eliseu, André Almeida, Nélson Semedo;

Médios - Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi;

Avançados - Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou, Rafa Silva.