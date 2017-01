Raúl Jiménez com entorse no tornozelo esquerdo

Pub

Mexicano foi baixa de última hora para jogo em Setúbal

O avançado Raúl Jiménez foi uma baixa de última hora no Benfica para a partida de hoje com o Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.

A informação foi dada momentos antes do jogo pelo Benfica, o que significa que o mexicano se junta aos argentinos Salvio e Lisandro, que se lesionaram na partida frente ao Moreirense, das meias-finais da Taça da Liga.

Já a contas com lesões e entregues ao departamento médico estavam o médio André Horta e o lateral esquerdo espanhol Grimaldo.