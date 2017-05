Pub

Treinador do Benfica elogia a prestação dos seus jogadores em Vila do Conde

Rui Vitória mostrou-se muito agradado com a vitória do Benfica em Vila do Conde e com a exibição produzida pela sua equipa. "O Rio Ave é uma belíssima equipa, mas quisemos ganhar e impor desde o início o nosso ritmo de jogo. Fizemos o golo e depois controlámos a partida", começou por referir.

O treinador dos encarnados fala "numa vitória muito saborosa para os jogadores e para os adeptos, que merecem", reconhecendo que o triunfo foi complicado: "Por um lado, o Rio Ave foi à procura da sua sorte e da nossa parte, quisemos controlar o jogo".

Rui Vitória elogiou a forma como o Benfica chegou ao golo. "Foi uma jogada muito boa, com um excelente passe do Jonas para o Salvio, que fez uma assistência para o Raúl, que mereceu o golo", sublinhou.