Médio foi esta quarta-feira oficializado como jogador dos encarnados

Filipe Augusto foi apresentado oficialmente pelo Benfica esta quarta-feira. O médio de 23 anos, proveniente do Rio Ave, diz-se satisfeito por este novo desafio e ansioso para poder vir a trabalhar com o treinador Rui Vitória.

"Falei com o treinador sobre algumas questões do jogo e ainda vamos ter mais conversas. Aliás, quero aprender com os meus companheiros e com o treinador para evoluir com eles. Os adeptos podem esperar muita dedicação, profissionalismo e empenho. Quero ajudar o Benfica a conquistar os objetivos desta temporada", disse à BTV o jogador, que assinou contrato até 2022, revelando que a adaptação tem sido positiva.

"Foi melhor do que estava à espera, receberam-me todos muito bem. Já tinha aqui jogadores com os quais joguei, como o Rafa e o Ederson, e já tive a oportunidade de defrontar a maior parte. Há muitos brasileiros, como o capitão e o Jonas, e senti-me muito bem", disse, dando-se depois a conhecer as adeptos.

"Sou um médio que pode jogar na posição 6 ou na posição 8. Mas, de preferência, a 8. Tenho um bom passe, boa finalização de longa distância, muita disponibilidade e boa marcação. O principal passa por ajudar a equipa", afirmou