Pub

Três golos encarnados no fim da primeira parte acabaram com a resistência de um Marítimo que não se dá bem na Luz. Liderança ficou segura e Pizzi está disponível para o dérbi

O Benfica vai chegar ao dérbi da próxima semana na liderança da Liga, depois de ontem ter batido sem problemas um Marítimo que se foi abaixo após um autogolo de Luís Martins à entrada dos dez minutos finais do primeiro tempo. Um bis de Jonas completou o resultado antes do intervalo, naquela que foi uma sexta-feira santa para a defensiva da casa, tal a incapacidade dos visitantes em criar perigo. Já Pizzi, tapado com amarelos desde novembro, saiu limpo e vai mesmo a Alvalade.

Com uma excelente assistência nas bancadas (57.074), Rui Vitória apostou no mesmo onze de Moreira de Cónegos para defrontar um adversário que não pôde contar com Maurício. Daniel Ramos, escaldado pela goleada sofrida na Taça (6-0) e sem o seu central de referência, dispôs a equipa num teórico 4x3x3 mas que na prática funcionou em 5x4x1: o turco Erdem Sen foi mais um terceiro central do que um 6 enquanto o resultado esteve em discussão, controlando as movimentações da defesa da sua equipa e mantendo um olho em Jonas sempre que este se aproximava da área.

A verdade é que o Benfica não entrou bem no jogo, sentindo problemas para superar a numerosa defesa insular e só despertou depois de uma brincadeira de Ederson, que não aliviou a bola a tempo e permitiu que Luís Martins a fosse disputar na pequena área e assustasse as bancadas de Luz.

Embora defendesse bem, o Marítimo não conseguia sair em transições. Começou a perder a bola cada vez mais cedo e o campo foi--se tornando demasiado curto, o que proporcionou ao líder da Liga muito tempo na sua zona ofensiva. E quando assim é, os espaços acabam inevitavelmente por surgir. Jonas foi avisando com remates de fora da área, que Charles defendia como podia, e aos 34" aconteceu o que se esperava de forma... inesperada: Rafa ganhou em velocidade a Patrick na esquerda, centrou para o segundo poste onde surgia isolado Mitroglou, mas Luís Martins antecipou-se e acabou por marcar na própria baliza.

Mais dois e descanso ativo

Em vantagem depois de tantas dificuldades para desbloquear o marcador, o Benfica nem deu tempo para o adversário respirar: dois minutos depois fez logo o segundo. Coube de novo a Rafa iniciar o lance na esquerda, com Pizzi a descobrir Jonas à entrada da área e este a rematar colocado junto ao poste, surpreendendo o guardião insular. Ainda antes do intervalo, Mitroglou falhou em frente à baliza depois de passe mortal de Nélson Semedo, mas Jonas teve tempo para bisar (pela terceira vez na temporada) na compensação, na sequência de um canto em que desviou o toque de Luisão e ainda conseguiu fazer a recarga vitoriosa.

Com a época a aproximar-se do fim, a segunda metade foi bastante menos interessante e não houve meia dúzia. O Benfica passou a gerir o resultado, Rui Vitória fez o mesmo ao plantel - tirou Jonas (61"), Pizzi (69") e Rafa (78"), os três melhores da equipa - e nem assim o Marítimo conseguiu voltar a incomodar Ederson, com exceção de um lance nos descontos. Se o golo esteve perto de acontecer, foi do outro lado, mas Salvio, em duas ocasiões, mostrou que não atravessa o seu melhor momento, desperdiçando um grande lance de Rafa e uma má reposição de Charles. De qualquer forma, o jogo estava decidido.