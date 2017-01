"Postura de reis e senhores não pode acontecer em Setúbal"

Pub

Gaspar Ramos e José Augusto criticam "displicência" dos comandados de Rui Vitória e salientam que os encarnados estão muito dependentes do médio Fejsa, que está lesionado

O Benfica foi afastado da final da Taça da Liga depois de uma primeira parte com o Moreirense em que dominou por completo e de uma segunda em que ter-se-á revelado "muito displicente". Esta é pelo menos a ideia de Gaspar Ramos, ex-dirigente dos encarnados, e de José Augusto, antiga glória do clube da Luz. Ambos, aliás, pedem uma resposta ao grupo já no jogo de segunda-feira contra o Vitória Setúbal.

"Penso que depois do primeiro golo, logo no início da partida, os jogadores do Benfica pensaram que mais minuto menos minuto iriam voltar a marcar. Não marcaram e voltaram com a mesma ideia de jogo para o segundo tempo. Foi uma postura de reis e senhores que não pode acontecer em Setúbal", começou por dizer Gaspar Ramos ao DN. Este discurso bate certo com o que José Augusto também diz ter visto no jogo entre o Benfica e o Moreirense.

"Marcámos e começámos a gerir o jogo. Houve uma certa subestimação do adversário, sobretudo porque eles até se apresentaram com alguns jogadores não muito utilizados. Isto não pode acontecer, sobretudo numa equipa como a do Benfica e numa meia-final de uma competição. Todos desvalorizam esta prova, mas os jogadores não podem pensar assim, foi tudo muito mau na segunda parte, isto depois de um primeiro tempo aceitável, em que o Benfica poderia ter marcado mais golos", salientou o antigo internacional português, referindo que poderá também ter existido alguma falta de liderança dentro de campo.

"Talvez tivesse feito falta o Luisão, que é um líder. Depois do primeiro golo, os outros, em tão pouco espaço tempo, de certeza que não aconteceriam com ele. Ele daria um grito após o que aconteceu", afirmou José Augusto.

A importância de Fejsa

Curiosamente ou não, o Benfica sofreu oito golos nas últimas quatro partidas, em jogos em que o sérvio Fejsa, habitual titular no meio--campo defensivo, não pôde ser utilizado. Será o médio fundamental nesta equipa dos encarnados? Gaspar Ramos e José Augusto não têm dúvidas.

"É provavelmente o jogador mais importante do Benfica, sobretudo porque não tem um substituto à altura e ainda pelas características que tem. Ele consegue estabilizar a equipa tanto em termos defensivos como ofensivos. E quando ele falta, a equipa acusa isso mesmo. Não é por acaso que temos sofridos tantos golos", disse Gaspar Ramos, fazendo depois um pedido a Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados.

"Sou um admirador do Fejsa, lamento que tenha algumas debilidades físicas, mas também por isso penso que é importante que a SAD se preocupe com a aquisição de um jogador com características idênticas. Samaris é um jogador diferente, não tem o sentido posicional que tem o Fejsa", disse.

Também José Augusto aponta a dependência da equipa em relação ao médio sérvio no meio-campo das águias. "Tem uma capacidade de liderança como poucos. Dá uma segurança defensiva que poucos conseguem dar", referiu.

Cartas mal jogadas por Rui Vitória

Apesar da displicência e da ausência de Fejsa poderem explicar a descida de nível exibicional dos últimos jogos das águias, o treinador Rui Vitória também não sai incólume às críticas na análise de José Augusto.

"Tanto neste jogo como no empate com o Boavista, as cartas foram mal jogadas por Rui Vitória. E agora ainda foi pior porque uma meia-final é como se fosse uma final. Têm de jogar os melhores. E, mesmo que poupe alguns, tem de colocar líderes em campo. Cada treinador tem a sua opinião, mas nestes dois jogos em concreto, volto a dizer, as cartas foram mal jogadas. O Benfica tem de jogar sempre com um ponta-de-lança ao lado do Jonas, por exemplo. E nestes dois jogou com o Rafa", apontou.