Possível saída de Jardim trava transferência de Pizzi

A transferência de Pizzi para o Mónaco na próxima temporada era um cenário que vinha a ser dado como bastante provável entre todas as partes, incluindo o Benfica. No entanto, a cobiça de outros clubes europeus a Leonardo Jardim, treinador português dos monegascos, no entanto, ameaça travar a ida do internacional português para o principado.

O namoro de Jardim a Pizzi, médio do Benfica, dura já há dois anos, tendo o treinador português pedido a contratação já no início desta temporada. A aquisição, no entanto, estava pendente da saída de alguns jogadores, nomeadamente do também internacional português João Moutinho, algo que acabou por não se concretizar, daí que Pizzi tenha acabado por permanecer na Luz mais uma temporada.

O interesse de Leonardo Jardim, contudo, nunca se esfumou e os monegascos continuaram a seguir a carreira do médio de 27 anos, perspetivando avançar para a contratação na próxima temporada. Nos últimos meses, no entanto, devido ao sucesso do Mónaco (é líder do campeonato e apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões), Leonardo Jardim tem suscitado o interesse de outros emblemas de várias paragens, desde a Inglaterra à Itália, tendo até recentemente visto também o seu nome apontado ao Barcelona como um dos treinadores preferidos para a sucessão de Luis Enrique.

A contratação de Pizzi está assim em banho-maria por parte dos monegascos, pois o internacional português é um desejo pessoal de Leonardo Jardim.

Tal como o DN revelou, o Benfica não descarta a saída de um dos seus jogadores mais influentes, sempre por uma verba na ordem dos 25 milhões de euros. O interesse do Mónaco junta-se também ao do AC Milan e de clubes da China, como o DN revelou, pelo que muito dificilmente o internacional português continuará de águia ao peito em 2017-2018.

Luís Leal avisa Benfica

A próxima jornada reserva uma visita do Estoril à Luz, onde a equipa da Linha surpreendeu o Benfica há quatro anos com um empate (1-1) que acabaria por permitir ao FC Porto o assalto ao primeiro lugar e ao título de campeão em 2012-13.

Luís Leal, avançado que nessa altura militava no Estoril, deixa um alerta ao Benfica. "Tenho a certeza de que o Estoril vai dificultar ao máximo a tarefa do Benfica. Recordo-me desse jogo em 2013, pois também era importante para nós, que lutávamos pela Liga Europa. Não posso dizer que o Benfica não fez tudo para ganhar, ou que não nos valorizou, mas se o fizer agora de certeza que se vai dar mal", começou por dizer Luís Leal, atualmente no Chiapas do México, ao DN, considerando que um empate ou a vitória do Estoril na Luz dará ainda "mais emoção" ao campeonato.