Pizzi e Salvio recuperam de lesões e devem entrar no onze de Rui Vitória

Após as dúvidas que se colocaram durante a semana, os dois jogadores podem jogar frente ao Nacional. Filipe Augusto chamado

Pizzi vai, ao que tudo indica, fazer parte do onze do Benfica que nesta tarde (18.00 horas) vai entrar em campo para defrontar o Nacional, em jogo da 20.ª jornada da Liga. Ao que o DN apurou, o departamento clínico dos encarnados sempre acreditou na recuperação do médio, até porque se tratava de um traumatismo, que não inspirava grandes cuidados. Assim sendo, se nada de anormal suceder no treino desta manhã, Pizzi voltará a comandar o meio-campo dos encarnados.

Quem também recuperou de uma entorse que o impediu de alinhar em Setúbal foi Salvio, que deve reocupar o seu lugar no lado direito do ataque. Outro dos destaques dos convocados de Rui Vitória é o médio brasileiro Filipe Augusto, que nesta semana foi contratado ao Rio Ave, pelo que se pode estrear hoje pelo Benfica.

Entretanto, de fora ficaram os lesionados Grimaldo, Lisandro López e Raúl Jiménez, enquanto André Horta não foi chamado por opção técnica.

O Benfica vai entrar em campo com a necessidade de quebrar uma série de duas derrotas consecutivas, que custaram a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga e a diminuição da vantagem de quatro para um ponto na liderança do campeonato. Desde a fatídica época 2012-13, em que perdeu três competições em duas semanas, com Jorge Jesus no comando, que os encarnados não estão três jogos consecutivos sem vencer. É certo que no final da época 2013-14 consentiu três empates consecutivos, mas o primeiro deles resultou em triunfo no desempate por penáltis na meia-final da Taça da Liga com o FC Porto.

E para encontrarmos uma sequência com três derrotas consecutivas é preciso recuar aos três primeiros jogos da época 2010-11, em que a equipa, então também treinada por Jesus, perdeu a Supertaça com o FC Porto (2-0), foi derrotada em casa pela Académica (1-2) e foi batido no Funchal pelo Nacional (1-2), precisamente a equipa que visita hoje os tricampeões nacionais.

Nacional nunca venceu na Luz

O Nacional entrará hoje na Luz com a certeza de que um empate ou uma vitória será um resultado histórico. Isto porque o Benfica venceu as últimas sete vezes que recebeu a equipa madeirense para o campeonato e sempre por dois ou mais golos de diferença.

Aliás, os nacionalistas empataram apenas em três das 17 visitas à Luz, a primeira das quais em 1989-90, e as outras duas a zero bolas em temporadas consecutivas: 2007-08 com Pedrag Jokanovic como treinador, e em 2008-09 sob o comando de Manuel Machado.

Curiosamente, é o técnico sérvio que volta esta tarde a reencontrar o Benfica, precisamente nove anos e três dias depois de ter obrigado os encarnados, orientados pelo espanhol José Antonio Camacho, a ceder uma igualdade. Luisão é o único resistente dessa partida, que teve como curiosidade Fábio Coentrão ter jogado pelos nacionalistas.

Por sua vez, Jonas marcou na Luz três dos seus sete golos ao Nacional, o que o coloca como segundo melhor marcador dos duelos entre estas duas equipas, apenas atrás do paraguaio Oscar Cardozo, que totalizou 12 remates certeiros no campeonato, dos quais oito no Estádio da Luz, palco onde apenas Tiago Rodrigues e Salvador Agra conseguiram marcar pelos insulares, tendo em conta os jogadores do atual plantel do Nacional.