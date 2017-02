Pizzi e Salvio convocados na estreia de Filipe Augusto

Pub

Rui Vitória chamou 20 jogadores para o jogo deste domingo com o Nacional no Estádio da Luz

Pizzi e Salvio recuperaram de lesões que os afetaram durante a semana e foram convocados pelo treinador Rui Vitória para o jogo deste domingo (18.00 horas), no Estádio da Luz, frente ao Nacional, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

O internacional português tinha-se lesionado no pé direito no decorrer do último jogo em Setúbal, enquanto o argentino nem participou nesse jogo devido a uma entorse no tornozelo direito. No entanto, ambos estão recuperados e entram nas contas do técnico.

Outra grande novidade nos convocados é a chamada do médio Filipe Augusto, contratado no último dia de mercado ao Rio Ave. O outro reforço de inverno, o lateral Pedro Pereira fica de fora.

De resto notam-se as ausências de Grimaldo (recupera de uma intervenção cirúrgica), Lisandro López (traumatismo no joelho esquerdo) e Raúl Jiménez (entorse ligeira no tornozelo esquerdo). Ausentes por opção técnica está André Horta, que já está recuperado de um problema físico.

Eis o lote de 20 convocados por Rui Vitória:

Guarda-redes: Ederson Moraes, Júlio César;

Defesas: Luisão, Lindelöf, Jardel, Eliseu, André Almeida, Nélson Semedo;

Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva;

Avançados: Jonas, Mitroglou, Luka Jovic.