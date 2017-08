Pfaff: "Svilar tem potencial para ser melhor do que eu"

Pub

Jean-Marie Pfaff, um dos maiores guarda-redes belgas de sempre, elogia o jovem que vai reforçar a baliza do Benfica. "Ele é mesmo muito bom, vocês vão ver em Portugal", diz ao DN

Qualidade não falta a Mile Svilar, jovem guarda-redes belga de 17 anos (faz 18 amanhã) que já está em Lisboa e será anunciado a qualquer momento como jogador do Benfica. Isto a avaliar por alguém que sabe muito bem do que está a falar: Jean-Marie Pfaff, a par de Michel Preud"homme muito provavelmente o melhor guarda-redes belga de todos os tempos.

"O Svilar já está certo no Benfica? Resta-me dar os parabéns ao clube português, pois acaba de contratar um grande talento. É um guarda--redes que transmite bastante segurança e que sabe ler muito bem o jogo, algo importante no futebol de hoje em dia. Isto sem esquecer o facto de ser um rapaz de enorme carácter e muito simpático", começou por referir Pfaff ao DN.

Questionado sobre se não será uma saída para o estrangeiro algo extemporânea para alguém tão jovem, Pfaff realçou o facto de Svilar "ter deixado claro que queria ter a oportunidade de jogar, algo que não era garantido que fosse acontecer no Anderlecht já nesta época, pois estamos a falar de um clube de topo".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

E será que isso irá suceder no Benfica? Informado de que o experiente Júlio César é o titular das redes do clube da Luz, Pfaff é cauteloso, mas ambicioso a respeito das chances do seu compatriota. "O Júlio César é um guarda-redes fantástico e não preciso de lembrar que se trata de alguém com muito mais experiência. Poderá, numa primeira fase, estar em vantagem sobre Svilar, mas acredito que se o rapaz tiver uma oportunidade irá agarrá-la com toda a força. Ele é mesmo muito bom, vocês vão ver aí em Portugal!", atirou. Independentemente da competitividade que irá existir, considera que o seu compatriota "tem tudo a ganhar por se treinar com um guarda-redes com a dimensão de Júlio César, alguém que certamente o irá ajudar muito".

Jean-Marie Pfaff, hoje com 63 anos, esteve presente nos Campeonatos da Europa de 1980 e 1984 e nos Mundiais de 1982 e 1986, e foi guarda-redes do Bayern Munique entre 1982 e 1988 (esteve na final da Taça dos Campeões perdida para o FC Porto, em 1987). Sobre o jovem guardião que amanhã completa 18 anos, estando apto a assinar contrato profissional com os encarnados, destaca a "sua frieza e grande capacidade técnica". "Apesar de ser alto [1,89 metros], não é daqueles guarda-redes enormes com dois metros que hoje em dia se veem muito por aí, a fazerem lembrar jogadores de andebol ou voleibol."

Mas o maior elogio ao novo reforço do Benfica é mesmo este que se segue. "Ele tem potencial para vir a ser melhor do que eu! Porque não? Mas atenção, terá de jogar com regularidade, de outra forma não irá evoluir", considerou.

O antigo internacional belga sustenta que a idade não é assim tão importante para um jogador de futebol, mesmo para um guarda--redes. "Lembra-se com que idade Iker Casillas começou a jogar no Real Madrid? [17 anos] E temos outros exemplos... O Svilar tem uma cabeça muito boa e penso que está preparado para este grande desafio", defende. De qualquer forma, pede ao internacional pelas camadas jovens da Bélgica para não desanimar se porventura as coisas não lhe correrem de feição nos primeiros tempos. "Ele que olhe para o exemplo de Lukaku. Foi dispensado do Chelsea, pois não estava ainda preparado para jogar com regularidade, deu um passo atrás ao transferir-se para o Everton, mas hoje em dia é titular num clube da dimensão do Manchester United."

Como Neuer ou Casillas

Jean-Marie Pfaff prefere esperar para ver, mas acredita que Svilar pode chegar a curto prazo à seleção belga. "Não consigo prever uma coisa dessas, vamos ver... Para já, a baliza está muito bem entregue a Courtois e obviamente não se pode dizer que já tenha o nível dele. Mas, se falarmos em termos teóricos, o Svilar tem tudo para ganhar a titularidade no futuro, desde que, repito, esteja a jogar e a evoluir. Digo mais, pode chegar ao nível de Manuel Neuer ou Iker Casillas!", antevê. E até tem um desejo curioso: "Espero que ele fique uns dez anos seguidos no Benfica, sempre a jogar. É um bom clube para ele e depois poderá tentar a sua sorte num grande clube europeu."

De uma coisa o antigo internacional belga não tem dúvidas: o Benfica conseguiu esta contratação por valores muito baixos. "A sério que vai custar dois ou três milhões de euros? Garanto que isso é muito pouco por ele, mas isso certamente que o Benfica já percebeu, pois conhece-o muito bem dos jogos que observou e sabe das suas qualidades", defendeu. É preciso no entanto recordar que este valor pouco elevado tem que ver com o facto de o contrato que o jovem guardião tinha com o Anderlecht terminar em julho do próximo ano, de outra forma os encarnados teriam de abrir bastante mais os cordões à bolsa.

A saída de Svilar mereceu mesmo duras críticas por parte dos responsáveis do Anderlecht. Fizemos tudo por ele! Ficámos somente com Sels e libertámos Proto na última época, além da dispensa de Roef. Fizemos tudo por ele... e agora é isto. Aos 18 anos já se quer ser titular no Anderlecht ou então deixa-se o clube. O que podemos fazer? O Benfica tem o dobro do nosso poderio financeiro mas não me parece que ele vá jogar já. O argumento do ter minutos não interessa. Em que grande clube europeu ele teria já tempo de jogo?", questionou Roger Vanden Stock, presidente do Anderlecht.