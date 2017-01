Pedro Pereira em Lisboa para assinar regresso ao Benfica

Pub

Encarnados deverão pagar cerca de três milhões de euros à Sampdória pelo defesa e ceder ainda o passe do médio Djuricic em definitivo.

Pedro Pereira chegou ontem a Lisboa para assinar contrato com o Benfica e tornar-se o segundo reforço do mercado de inverno dos encarnados, depois de Hermes. O jovem lateral direito de 19 anos tem acordo com as águias por cinco épocas e meia, depois de ter representado a Sampdoria, e deve ser oficializado entre hoje e amanhã.

Os números do negócio não devem ser revelados, já que não chegam ao valor que obriga o clube a informar a CMVM, mas tal como o DN já noticiou os encarnados deverão pagar cerca de três milhões de euros ao emblema italiano pelo defesa e ceder ainda o passe do médio Djuricic em definitivo, depois do empréstimo atual.

Confirma-se assim o regresso do jogador formado na Luz , um dos desejos e promessas do presidente Luís Filipe Vieira. O Benfica já tinha tentado, no verão de 2016, resgatar o jogador proveniente da formação do clube da Luz, que em 2015-16 se transferiu para o futebol italiano ainda júnior. Vieira não desistiu e continuou a negociar o regresso de Pedro Pereira, um desejo antigo do presidente do Benfica, que vai agora lutar com Nélson Semedo por um lugar no onze da equipa de Rui Vitória. Aliás, a contratação já será para acautelar a possível saída de Semedo, em junho.

Pedro estreou-se a titular na Sampdoria com apenas 17 anos e nesta época participou em 12 jogos. "Quando tinha 8 ou 9 anos, fui para Lisboa, para começar a jogar no Benfica. Quando fui eu era adepto do Sporting. Depois de chegar ao Benfica, disseram-me que, se queria jogar lá, tinha de ser adepto do Benfica. Depois do primeiro jogo tornei-me adepto", contou o internacional sub-19 à televisão do clube italiano numa entrevista dada em 2016.