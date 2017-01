Pub

Lateral direito de 19 anos estava na Sampdoria e já treinou hoje com os novos colegas no Seixal

O lateral direito Pedro Pereira revelou hoje que voltar ao Benfica foi o "cumprir de um sonho", prometendo agora "trabalhar" para "evoluir" e tentar garantir um lugar no onze do campeão nacional.

"Não tenho palavras para descrever [o sentimento]. Desde o primeiro momento que tive a oportunidade para voltar que esta foi a minha primeira opção, desejo. Sempre falei com toda a gente para me deixarem vir. Quando tive a certeza, foi dos melhores sentimentos que tive na vida", disse.

Em declarações à Benfica TV, o atleta de 19 anos assumiu que o seu regresso "foi um processo longo e demorado", mas, uma vez concretizado, alegra-se pelo facto de ser da formação do Benfica e agora ter cumprido "o sonho de chegar à equipa principal".

Pedro Pereira disse que já treinou hoje com os companheiros e que foi "bem recebido por todos", facto que ajudou a "tirar logo todos os nervos" num dia "tranquilo e feliz".

"Estou feliz por estar numa equipa com jogadores tão bons. Quero trabalhar e crescer", assumiu, congratulando-se pela evolução do centro de estágio do Seixal, onde trabalhou nas camadas jovens e que agora o reencontra "maior, com mais condições e mais completo".

Pedro Pereira reconheceu que o futebol italiano "é mais defensivo e tático" e considerou que aprendeu "muito" na sua passagem pelo campeonato transalpino, esperando que essa sua experiência seja útil ao Benfica.

"As minhas expetativas são as de continuar a melhorar, jogar, aprender o máximo possível com os jogadores, treinador e continuar atingir os meus objetivos", concluiu.

Pedro Pereira fez o caminho inverso do sérvio Filip Djuricic que ficou na Sampdoria a título definitivo.