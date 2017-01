Oscar Benítez a caminho do Boca Juniors

Pub

O extremo argentino esteve seis meses emprestado ao Sp. Braga e agora vai regressar ao seu país

Oscar Benítez deverá ser reforço do Boca Juniors por empréstimo do Benfica. Segundo a imprensa argentina, o extremo de 24 anos é esperado em Buenos Aires para assinar contrato por um ano.

Refira-se que os encarnados contrataram Benítez no início da temporada ao Lanús, mas face ao excesso de extremos no plantel de Rui Vitória, acabou por rumar a Braga, onde não foi muito utilizado, tendo sido dispensado pelo técnico Jorge Simão.

Agora, este é um processo que os encarnados estão à beira de resolver, algo que deverá ser do agrado do jogador, uma vez que já fez saber que "seria um sonho jogar no Boca Juniors", clube do qual é adepto.