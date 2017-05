Pub

Encarnados podem ser campeões este sábado, caso vençam o V. Guimarães

O tetracampeonato é algo que o Benfica nunca alcançou, mas ao qual pode chegar este sábado, caso vença o V. Guimarães. O DN recorda aqui os golos mais importantes dos encarnados ao longo desta temporada na I Liga.

Jornada 1. André Horta selou a primeira vitória dos encarnados no campeonato, em Tondela (2-0), após excelente jogada individual, já depois dos 90 minutos.



Jornada 10. Lisandro López salva os encarnados no Estádio do Dragão aos 90+2'. O Benfica perdia por 1-0 no campo do FC Porto até o argentino, em cima do apito final, conseguir um preciso ponto para a equipa da Luz.



Jornada 13. Na receção ao eterno rival Sporting, o Benfica saiu do Estádio da Luz com os três pontos (2-1), com golos de Salvio e Jiménez.



Jornada 14. Difícil deslocação a Estoril, onde os três pontos voltaram a sair dos pés de Jiménez, desta vez de grande penalidade. Triunfo suado por 1-0.



Jornada 22. Mitroglou resolve em Braga, a 10 minutos do final, numa deslocação tipicamente complicada para os encarnados, que voltaram a vencer por um golo de diferença.



Jornada 24. Em Santa Maria da Feira, Pizzi resolveu o encontro frente ao Feirense (1-0), um pouco antes do intervalo.



Jornada 27. Mais um jogo grande, mais um empate. Na receção ao FC Porto, que até empatou a partida através de um golo do ex-benfiquista Maxi Pereira, o Benfica marcou através de Jonas, de penálti. O empate acabou por ser "menos maus" para os encarnados.



Jornada 28. Vitória sofrida em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense que tinha eliminado os encarnados da Taça da Liga. Mitroglou resolveu.



Jornada 30. Em Alvalade, um dos golos mais importantes da época encarnada até ao momento e que surge de forma invulgar. Lindelöf, de livre direto, surpreende Rui Patrício e garante um ponto importante para o Benfica (1-1).



Jornada 32. Frente a uma belíssima equipa do Rio Ave, um contra-ataque conduzido por Salvio deu a Jiménez a oportunidade de fazer golo. O mexicano fez golo, deu a vitória (1-0) e faz com que o Benfica possa ser campeão já este sábado, se vencer o V. Guimarães.