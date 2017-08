Oficial: Carrillo no Watford de Marco Silva

Pub

Clube inglês treinado pelo técnico português confirmou oficialmente a contratação do peruano por empréstimo até ao final da época

Agora é oficial. André Carrillo vai representar o Watford de Marco Silva por empréstimo do Benfica até ao final da temporada, confirmou esta quinta-feira o emblema da Premier League.

O Watford vai suportar os ordenados do extremo peruano que não vingou na Luz e fica ainda com uma cláusula de opção de compra no final da época por 20 milhões de euros.