Rui Vitória muito crítico com análise ao lance de Eliseu frente ao Belenenses.

Rui Vitória, treinador do Benfica, mostrou-se esta sexta-feira muito crítico com a forma como a entrada de Eliseu sobre Diogo Viana, no último Benfica-Belenenses (o árbitro e o videoárbitro nada assinalaram), tem vindo a ser tratada, numa altura em que o caso vai ser apreciado terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após queixa feita pelo Sporting, que pode ainda decretar um castigo ao defesa benfiquista.

"Houve uma análise, uma decisão, uma revisão e agora pode haver uma terceira avaliação. Não estou a questionar se o lance é correto ou não, estou dizer que, para analisar este, temos de analisar uma série deles. Qual a diferença desta análise para outros lances bem ou mal assinalados noutros campos? É a situação em si ou a queixa? Estas coisas não funcionam muito bem e o futebol português tem a síndrome da árvore: há um que cava, outro que semeia e outro que tem de regar. Depois um esquece-se de semear e estamos a cavar e a regar e não se produz nada e fica cada um no seu sítio sem se ver a situação de forma mais global. Estou convencido de que isto não fará jurisprudência", atirou.

O treinador benfiquista confirmou depois que Salvio não será opção para o jogo de sábado em Vila do Conde (20.30, SportTV1), por se ter lesionado na última jornada diante do Belenenses, tal como Fejsa, também ainda a recuperar de uma mazela. Na convocatória de Rui Vitória há contudo várias novidades, a começar pelo regresso do guarda-redes Júlio César, que deverá assim remeter Bruno Varela para o banco. Zivkovic e Filip Krovinovic estão igualmente na lista de eleitos, este último pela primeira vez numa convocatória do Benfica, tal como Samaris.

O bom arranque de campeonato do Rio Ave, que é líder a par dos três grandes, não deixa Rui Vitória surpreendido: "Será um jogo com uma equipa que está a fazer um bom início de campeonato e que quer mostrar essa qualidade nesta partida. É um jogo que não é fácil para o Rio Ave, mas espero um jogo difícil, como é tradicionalmente difícil jogar em Vila do Conde."