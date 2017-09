Nuno Gomes passa pasta da formação para Pedro Mil-Homens

Pub

Antigo diretor da academia do Sporting vai render Nuno Gomes como diretor de formação do Benfica. Ex-avançado passará a exercer outras funções na estrutura do emblema da águia.

Nuno Gomes vai deixar de ser o diretor da formação do Benfica, passando a pasta a Pedro Mil-Homens, que foi responsável pela Academia do Sporting entre 2001 e 2011. A notícia foi avançada pela imprensa desportiva desta terça-feira.

O antigo avançado, que era diretor da formação do Benfica desde setembro de 2015, deverá assumir outro cargo na estrutura do futebol do emblema da águia. Já Pedro Mil-Homens, que tem uma vasta experiência na área, passará a conduzir o centro de estágio e formação do Seixal numa fase em que se perspetiva o crescimento da infraestrutura (que deverá passar a incluir também um polo de ensino superior).