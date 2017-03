Pub

Jogador do Benfica contraiu um traumatismo no joelho esquerdo, segundo anunciou o clube

Nelson Semedo, jogador do Benfica, figurava entre as escolhas de Rui Vitória para a partida desta segunda-feira, frente ao Belenenses, mas no último treino antes da partida sofreu uma lesão que o deixa de fora dos eleitos, juntando-se a Filipe Augusto ,Fejsa e Grimaldo no boletim clínico do clube.

Segundo o clube da Luz, o jogador tem um traumatismo no joelho esquerdo, "com ferida contusa suturada". Para o seu lugar, no onze, entra André Almeida.