Negociações com o Marselha por Mitroglou fracassaram

De acordo com o jornal L'Équipe, o clube francês não chegou aos 20 milhões de euros exigidos pelo Benfica

Mitroglou não deverá ir para o Marselha, depois de terem fracassado as negociações entre o Benfica e o Marselha de acordo com o jornal francês L'Équipe.

Segundo aquele jornal, os marselheses apresentaram uma proposta de 14 milhões de euros, recusados por Luís Filipe Vieira, presidente encarnado, que exigiu o pagamento de 20 milhões. O Marselha ainda subiu a proposta, mas não atingiu os valores exigidos pelos encarnados.

Kostas Mitroglou tinha já acordado as condições para um contrato com o Marselha válido por quatro temporadas e o clube francês até tinha um avião particular preparado para ir buscar o jogador grego a Lisboa. Contudo, as negociações não chegaram a bom porto e, como tal, o melhor marcador do Benfica na época passada continuará na Luz.