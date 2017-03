"Não posso meter uma questão de um cartão à frente da equipa"

Pub

Técnico não confirma mas deverá apostar na titularidade de Pizzi frente ao Paços de Ferreira

Rui Vitória, treinador do Benfica, também abordou a questão do possível castigo disciplinar a Pizzi. O técnico, contudo, desvalorizou esse aspeto, dando a entender que utilizará o médio sem qualquer tipo de restrições no embate de amanhã com o Paços de Ferreira.

"Não posso meter uma questão de cartão à frente da equipa. A gestão da equipa é o mais importante. O Pizzi podia falhar o jogo de Paços? Não é um jogo importante? Não sei se ele amanhã [hoje] vai jogar, mas o que sei é que este é um jogo mais importante do que o que vem a seguir. Volto a dizer que é mais importante a gestão da equipa. Não podia tirar um, dois ou três jogadores de um núcleo de elementos fundamentais. E não tem a ver com o valor dos jogadores, mas sim com características. Não se pode mexer de uma assentada em três peças, a menos que seja por motivos que não podemos controlar", salientou o treinador, abordando depois o tal regresso à Capital do Móvel.

"A equipa vai-se apresentar-se convicta de que terá um jogo duro, mas temos uma confiança enorme naquilo que queremos e podemos conquistar. Respeitamos muito um adversário que tem bastante qualidade e jogar em Paços agrada-me, é um regresso que me dá um prazer enorme, mas há essa vontade clara e inequívoca de conseguir os três pontos. Contudo, sabemos que teremos pela frente uma equipa coesa e determinada. Espero um jogo muito bem disputado, pois apesar de terem metido um treinador novo a meio da época têm apresentando bons resultados e estão mais estáveis", disse o treinador, confirmando que Nélson Semedo está em condições de ser utilizado frente ao Paços de Ferreira.