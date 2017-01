Pub

O treinador dos encarnados está indignado com a forma como se tem falado dos árbitros, colocando a sua equipa "ao barulho"

O treinador do Benfica fez questão esta sexta-feira de abordar a tensão que se tem vivido em redor da arbitragem para fazer a defesa relativamente às suspeições levantadas sobre o facto de o Benfica ser o principal beneficiado dos erros dos árbitros.

"Não aceito e não admito que metam em causa aquilo que é o mérito do Benfica neste trajeto. Os meus jogadores têm sido fantásticos, temos conseguido as coisas dentro do campo, onze para onze e não aceito que metam isso em causa. Não aceito que se queira branquear isto com outras questões e metendo a minha equipa ao barulho", começou por dizer Rui Vitória.

Rui Vitória garantiu ainda que "ninguém pode assobiar para o lado nem se deve esquecer que, quando temos um dedo apontado a alguém, temos três dedos apontados a nós". "Todos temos que fazer uma reflexão sobre isso. Estamos no país que é campeão europeu e estamos a ser olhados por estas questões. Abordo isto porque não aceito que tirem o mérito à minha equipa", acrescentou, lembrando que "o Benfica já tem sido prejudicado em alguns lances", tendo enumerado alguns: "No Estoril há um penálti contra nós, com o Rio Ave há um penálti que mais parece um acidente rodoviário, ainda agora este lance com o Zivkovic com 0-0. Não está em causa isso, temos é de refletir todos sobre isto."

Sobre o jogo deste sábado em Guimarães com o Vitória, o treinador dos encarnados considera ser "um jogo difícil". "Quando o Benfica joga há um acréscimo de motivação e este não foge à regra. Jogamos contra uma belíssima equipa, muito bem orientada pelo Pedro Martins e num contexto favorável. A nós não muda em nada aquilo que é a nossa abordagem. Vamos a Guimarães com vontade de vencer, com um grande prazer por voltar àquela casa onde eu gosto de jogar. Serão duas equipas a querer ganhar e vai ser um bom espetáculo", adiantou.

Os vimaranenses não vão poder contar com Marega, um dos melhores marcadores da Liga, por estar na Taça das Nações Africanas. Rui Vitória desvaloriza esse facto, lembrando que o V. Guimarães "é recheado de belíssimos jogadores na frente". "Se formos por aí, o que podemos dizer das ausências dos jogadores do Benfica nos jogos até agora? O Marega não está, mas está o Hernâni, o Soares, o Hurtado... Respeito muito grande pelo clube e pela massa adepta, temos uma vontade muito grande de ganhar e espero fazê-lo naquela casa", finalizou.