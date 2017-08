Muro de Belém não resistiu à fúria de Salvio e à arte de Jonas

Pub

Benfica venceu Belenenses num jogo de sentido único em que a goleada só não atingiu números históricos por causa do guarda-redes dos azuis e porque quatro bolas bateram nos postes

O Benfica goleou ontem o Belenenses, na Luz, por 5-0 e consumou o melhor arranque de campeonato dos encarnados desde a temporada 2004-05, com Giovanni Trapattoni no comando técnico. São três vitórias em outras tantas jornadas sempre com o selo de Seferovic, mas desta vez com um Jonas a abrir o caminho para o triunfo logo aos dois minutos e a completar a goleada com um hat trick, que o torna o melhor marcador da Liga com quatro remates certeiros. E que melhor início de partida poderia querer Rui Vitória? É que cedo os seus jogadores fizeram ruir o muro de cinco defesas que Domingos Paciência ergueu à frente do seu guarda-redes.

Foi de cabeça que o número 10 do Benfica respondeu a um livre de Pizzi para abrir o marcador e isolar-se no segundo lugar da lista de goleadores estrangeiros dos encarnados (90). Era um grande tónico para uma grande exibição do Benfica que, no imediato, não saiu, uma vez que os azuis do Restelo responderam bem à adversidade, impulsionados pela criatividade de Chaby e Diogo Viana. Foi, aliás, este último que teve uma oportunidade de ouro para empatar, ao roubar a bola a Eliseu, mas o remate foi parado por Bruno Varela.

A partir daí os encarnados tomaram conta do jogo, de forma pausada, sempre pela certa e com Salvio a emergir como autêntico rompedor da defesa belenense, que aos poucos ia dando sinais de desnorte, não se entendendo com a velocidade e constantes trocas de posição dos atacantes benfiquistas. No banco, Domingos Paciência desesperava com a incapacidade dos seus jogadores mais recuados iniciarem a construção das suas jogadas, com vários passes errados bastante comprometedores...

Ainda assim, o segundo golo do Benfica apareceu na sequência de um canto, com uma grande defesa de Muriel Becker a cabeceamento de Luisão, mas na insistência Filipe Augusto serviu Salvio para um remate de fora da área, em arco, que levantou o público da Luz.

Um grande golo do argentino que estava endiabrado... que o diga o lateral Florent Hanin. Demorou pouco para Jonas voltar a fazer das suas, isolando Seferovic com um ligeiro toque de cabeça. O suíço, com toda a calma do mundo, picou o ponto pelo quarto jogo consecutivo. A primeira parte não terminou sem mais um momento Jonas, que rematou antes do meio-campo com a bola a embater no poste... na bancada fez-se a vénia ao génio brasileiro que quase fez um golo de sonho.

Contra os postes há... Jonas

Para a segunda parte, Domingos lançou o ponta-de-lança Maurides para o lugar do lateral André Geraldes, mas continuou a jogar com cinco defesas, uma vez que Diogo Viana ficou a fazer todo o corredor direito. O treinador do Belenenses procurava minorar os estragos, mas as coisas só tinham a tendência para piorar, pois os tetracampeões jogavam como mais gostam: a pressionar alto, o que lhes permitia recuperar a bola muito cedo e depois trocavam-na entre todos os seus jogadores, criando inúmeros desequilíbrios ao adversário. Resultado? As jogadas de golo iminente sucediam-se e a goleada só não foi maior porque Muriel fez duas excelentes defesas e ainda viu mais três bolas nos postes através de Luisão, Cervi Franco e Jiménez.

Só que Jonas não se contentou com os 3-0 e voltou a marcar por duas vezes nos instantes finais, colocando o resultado em 5-0, mais condizente com aquilo que foi a diferença entre as duas equipas. O Belenenses terminou assim o oitavo jogo consecutivo sem marcar diante do Benfica... já lá vão 778 minutos. Além disso, nas últimas quatro visitas à Luz sofreu 18 golos.