Feirense também foi multado em 1148 euros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou um conjunto de multas ao Benfica com valor global superior a 16 mil euros, por incidentes no jogo no terreno do Feirense, na sexta-feira.

O arremesso de tochas para o relvado e momentos distintos, num caso atrasando o início do encontro da 24.ª jornada da I Liga em quase cinco minutos e noutro provocando uma paragem superior a um minuto, o arremesso de um petardo para junto do guarda-redes do Feirense, o lançamento uma cadeira e o comportamento incorreto do público, nomeadamente nos festejos do golo da vitória (1-0), valeram 16.678 euros de multas, de acordo com o mapa de castigos divulgado hoje pelo CD.

O CD multou também o Feirense em 1.148 euros, pela entrada e permanência de materiais pirotécnicos no estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

Noutro comunicado, o CD já tinha anunciado a abertura de um processo disciplinar por incidentes ocorridos num jogo da I Liga, sem especificar o encontro em questão. Além do arremesso de objetos, a queda da proteção de uma bancada aquando dos festejos do golo do Benfica provocou ferimentos num repórter fotográfico.

O órgão disciplinar aplicou multas de valor superior a cinco mil euros ao Sporting e mais de dois mil ao FC Porto por irregularidades diversas, nos jogos com o Vitória de Guimarães e com o Nacional, respetivamente.

No campo das suspensões, o CD confirmou as ausências de Bruno César e de Alan Ruiz no próximo jogo do Sporting, que visita o Tondela na 25.ª jornada. Os beirões não poderão contar com Wagner.

Jogadores suspensos:

I Liga:

- Um jogo:

Bruno César (Sporting)

Alan Ruiz (Sporting)

Tobias Figueiredo (Nacional)

Wagner (Tondela)

Mikel Agu (Vitória de Setúbal)

Nuno Pinto (Vitória de Setúbal)

II Liga:

- Um jogo:

Luís Ferraz (Vizela)

Feliz Vaz (Famalicão)

Mike Moura (Sporting da Covilhã)

Bura (Académico de Viseu)

Rui Raínho (Freamunde)

Diogo Santos (Santa Clara)

Luís Tinoco (União da Madeira)