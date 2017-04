Mitroglou, Ederson e Eliseu falham meia-final da Taça de Portugal

Pub

Rui Vitória revelou que Fejsa ainda não pode jogar 90 minutos no jogo desta quarta-feira frente ao Estoril no Estádio da Luz

Ederson Moraes, Eliseu e Mitroglou ficaram fora da lista de 20 convocados por Rui Vitória para o jogo desta quarta-feira, no Estádio da Luz, com o Estoril, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, jogo para o qual o Benfica parte com uma vantagem de 2-1.

O treinador do Benfica revelou que irá fazer "alterações" no onze habitual por causa de "mazelas que resultaram do último jogo" com o FC Porto, acrescentando tem "um caso especial": "Fejsa está convocado mas ainda não está totalmente dentro daquilo que entendemos que são as reais capacidades. Não vai jogar de início, ainda não sei se vai estar nos 18."

Rui Vitória justificou as alterações com o facto de terem de estar em campo "jogadores na sua plenitude". "Que tenham capacidade de jogar a um ritmo elevado, com capacidade elevada. Este é um jogo que tem que ser vivido, afinal trata-se de uma chegada ao Jamor", sublinhou.

Eis os convocados:

Guarda-redes - Júlio César, Paulo Lopes;

Defesas - Lisandro López, Grimaldo, Luisão, Lindelöf, André Almeida, Nélson Semedo;

Médios - Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi;

Avançados - Rafa Silva, Jonas, Luka Jovic.