Mitroglou é o rei do golo deste século na Taça de Portugal

Pub

Avançado grego já leva sete golos nesta edição. Desde 1984/85, com o dinamarquês Michael Manniche, que um jogador encarnado não marcava tanto numa edição da prova

Há 32 anos que nenhum jogador do Benfica marcava tantos golos na Taça de Portugal. Mitroglou já leva sete em quatro jogos realizados e tem agora pela frente a meia-final com o Estoril, cuja primeira mão se realiza esta noite (20.15 horas) na Amoreira.

Para encontrar um jogador do Benfica com mais golos marcados é preciso recuar à temporada 1984/85, na qual o dinamarquês Michael Manniche apontou nove golos em cinco jogos, dos quais quatro foram ao Ponte de Barca, um ao Paredes, dois na meia-final com o Sp. Covilha e outros dois na final com o FC Porto, que o Benfica venceu por 3-1.

Mitroglou é assim o melhor marcador deste século numa edição da Taça de Portugal, tendo superado os seis golos marcados por Jonas em 2014/15 e Oscar Cardozo na época 2012/13. Até ao momento, o internacional grego marcou três golos ao Leixões, dois ao Marítimo e ao Real. E tendo em conta a sua boa forma - nos últimos cinco jogos marcou por sete vezes -, o grego é uma arma importante para o Benfica chegar à final da Taça de Portugal. Aliás, Pedro Gómez Carmona, treinador dos estorilistas, admitiu ontem algumas preocupações com o avançado. "Temos uma estratégia para parar Mitroglou, como tivemos para Bas Dost no jogo com o Sporting, mas sem fazer penáltis", resumiu.

Rui Vitória não garantiu a presença do goleador no onze desta noite na Amoreira, mas sempre foi destacando "o rendimento muito bom" que o grego tem tido, a propósito das notícias que davam conta da sua possível saída para a China. "Essa possibilidade nunca foi algo que pensasse muito, mas qualquer jogador do Benfica, quer pelo rendimento ou pelo futuro que tem, são alvos apetecíveis para outros clubes", assumiu.

Sobre a eliminatória com o Estoril, que dá acesso à final da Taça de Portugal, Rui Vitória disse estar à espera de "dois jogos duros", até porque considera que os canarinhos estão "mais fortes" em relação ao jogo entre ambas as equipas para a Liga. "Espero uma equipa mais forte, que naquela altura já foi complicada, até porque também querem ir ao Jamor", disse.

Vieira prepara renovações

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está a negociar a renovação dos contratos da dupla de avançados, que recentemente foi aliciada por clubes chineses. Ao que o DN apurou, o novo contrato com Jonas válido por mais duas épocas (até 2020) está apalavrado desde dezembro, devendo ser oficializado em breve, enquanto o novo vínculo com Mitroglou será válido por mais uma temporada (2021), estando prevista uma melhoria salarial e o aumento dá cláusula de rescisão, que é agora de 45 milhões de euros.

Na calha está ainda a assinatura de um novo contrato com Luisão, que termina no final da temporada, e ainda o anúncio oficial da renovação do treinador Rui Vitória até 2021, que já está acertado há algumas semanas.