Milhares foram à câmara ver a taça e aproveitaram para pedir já o penta

A Praça do Município foi palco de mais um festejo do tetra. Vieira fez questão de referir que este não foi um "campeonato qualquer"

Eram 18.19 quando o autocarro que transportou a comitiva do Benfica chegou à Câmara Municipal de Lisboa, onde os jogadores foram recebidos pelo autarca Fernando Medina após a conquista do inédito tetracampeonato e saudados por milhares de adeptos, naquela que foi uma segunda celebração depois da megafesta no Marquês. Mas a azáfama na Praça do Município tinha começado horas antes, já com muita gente à espera dos tetracampeões. Alguns viajaram muitos quilómetros para verem Luisão mostrar a taça de campeão no varandim, pois não tiveram a oportunidade de celebrar sábado na Luz.

José Martins foi um deles. Emigrante no Luxemburgo desde 1986, o operário de construção civil pediu férias ao patrão para viajar na sexta-feira para a capital portuguesa. Mal aterrou em Lisboa dirigiu-se ao Estádio da Luz à procura do tão desejado bilhete para ver o jogo com o V. Guimarães. Estavam esgotados e José Martins acabou por ver a partida na sua terra natal, em Setúbal. Ontem, contudo, tinha prometido ir a Lisboa festejar com os outros milhares de adeptos que lotaram a Praça do Município.

"Tinha de vir a Portugal. Normalmente só venho ou no Natal ou em agosto, mas não podia falhar esta festa do tetracampeonato. Por motivos de saúde não consegui vir no tri, mas agora não faltei", disse ao DN o português de 57 anos, emocionado quando viu Luisão na varanda a mostrar a taça de mais um campeonato: "Nem imaginam o que isto significa para um emigrante. Ver o nosso capitão a levantar a taça é inexplicável, voltámos a dominar o futebol português."

O emigrante era apenas um de milhares que ontem encheram a Praça do Município para festejar e fazer um pedido aos jogadores. O "37" era o número mais ouvido. O 36, o do tetracampeonato, até parecia ser já passado. "O Benfica é muito grande para viver do passado. E a conquista do campeonato já foi sábado, agora há que pensar no futuro e no penta", afirmou o enfermeiro Pedro Rodrigues, de 43 anos, que viajou propositadamente de Braga para ver os jogadores.

Uns mais velhos, outros mais novos, mas todos com o mesmo objetivo: estar ao pé dos ídolos, ver a taça e festejar. Teresa Constança viajou da ilha Terceira, Açores, para vir à Luz no sábado. Como já contava com o tetracampeonato marcou mais alguns dias de férias para fazer a festa completa. "Fui à Luz, estive no Marquês e agora vim à câmara. Infelizmente não temos nenhuma equipa açoriana na primeira divisão e só assim consigo ver o meu Benfica. Estou muito emocionada e agora só espero também que ganhem a Taça de Portugal", disse a empresária de 29 anos.

Uma vespa para Eliseu

A cerimónia estava marcada para as 18.30, mas devido ao atraso do Benfica começou um pouco mais tarde. Fernando Medina, autarca de Lisboa, foi o primeiro a discursar, não se coibindo de elogiar a estrutura encarnada dirigida por Luís Filipe Vieira. "O Benfica é um clube mundial que agora está muito bem estruturado e é isso que tem ajudado a garantir todos estes títulos. É um clube da cidade e um dos motivos do nosso orgulho, espelha os valores que queremos para o futuro. Agora espero também que consigam conquistar a Taça de Portugal", disse, oferecendo os já tradicionais Santo António vermelhos.

O presidente da Câmara de Lisboa tinha uma surpresa preparada e ofereceu a Eliseu uma miniatura de uma Vespa, a moto com que o defesa festejou o título no balneário, no relvado da Luz e no Marquês de Pombal. A moto do tetra fez tanto sucesso que já ontem foi colocada no Museu Cosme Damião.

A seguir a Medina, foi a vez de Luís Filipe Vieira discursar. "Um ano depois estamos uma vez mais a cumprir uma boa tradição, pois reflete a atenção da autarquia ao que fazem os clubes da cidade. Reflete que fizemos bem as coisas pelo quarto ano consecutivo. Não é um campeonato qualquer, é o histórico tetra, nunca antes alcançado pelo Benfica", salientou o máximo dirigente encarnado.

Terminado o discurso, o momento alto do dia, com Luisão a mostrar a taça aos adeptos. A Praça do Município explodia com gritos de "campeões, campeões, nós somos campeões" e a festa só terminou às 19.30, quando o autocarro dos encarnados abandonou a Câmara Municipal de Lisboa, sob novos cânticos: "Queremos o 37, deem-nos o 37." A festa não terminava ali, pois o clube festejou o tetra mais em privado com um jantar no Palácio de Xabregas, juntamente com as famílias.