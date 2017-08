Mile Svilar garantido para a baliza

Pub

Jovem guarda-redes do Anderlecht deve viajar para Lisboa ainda esta quinta-feira

Mile Svilar, jovem guarda-redes do Anderlecht, vai ser mesmo reforço do Benfica, depois de uma novela que se prolongou no último mês com avanços e recuos nas negociações com o emblema belga.

Svilar é visto como um guardião de grande futuro e vai trabalhar integrado na equipa principal dos encarnados, ao lado de Júlio César e Bruno Varela, apesar de ter apenas 17 anos. Paulo Lopes deverá abandonar a carreira para ficar com um cargo diretivo no clube.

O guardião belga, que estava em final de contrato de contrato com o Anderlecht, vai custar cerca de dois milhões de euros aos cofres encarnados.