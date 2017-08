Pub

Brasileiro lembra os primeiros tempos do novo recordista de títulos na Luz e como o tiveram de convencer a não voltar ao Brasil

Em 2003 um gigante brasileiro chegava a Lisboa para representar o Benfica. Desconhecido para a grande maioria, Luisão pegou de estaca e agora, 14 anos depois, é já o jogador com mais títulos dos encarnados. A história, contudo, até poderia ter sido diferente, pois o agora capitão pensou em regressar ao Brasil poucos meses após aterrar em Lisboa. Um dos que o convenceram do contrário foi o compatriota Geovanni, também então jogador das águias. O agora ex-futebolista não fica admirado com esta marca do brasileiro e acredita que este se tornará uma lenda na Luz...à imagem de Eusébio.

"Quando o Luisão chegou, eu já estava no Benfica e quando a direção pediu informações sobre ele não tive dúvidas em dizer que iria fazer história no clube, disse mesmo que um dia iria representar um dos melhores clubes do mundo. E tenho a certeza que só não saiu do Benfica porque ganhou uma família aí e ele é muito ligado ao sentimento", começou por dizer Geovanni ao DN, salientando depois que os primeiros tempos do "Girafa" na Luz não foram fáceis.

"Ele era bastante tímido, até porque ainda era muito novo [22 anos quando chegou à Luz], não entrou logo na equipa e isso foi complicado para ele, que já era um ídolo no Cruzeiro. Houve muitas vezes em que considerou voltar ao Brasil, mas todos conseguimos convencê-lo. Por vezes também eu pensei que não se iria adaptar, mas quando começou a entrar na equipa tudo mudou", disse o ex-internacional brasileiro.

Catorze anos depois, Luisão tornou-se, no último sábado, no jogador benfiquista com mais títulos, 20, ao conquistar a Supertaça. Geovanni acredita que o compatriota não ficará por aqui. "Tenho a certeza que continuará a ganhar troféus no Benfica. Ele é um líder e todos os treinadores confiam nele. É um exemplo para todos e com toda a certeza será uma lenda no Benfica, tal como Eusébio e outros grandes jogadores", opinou o ex-futebolista, que ainda acompanha a sua antiga equipa. "Claro que sim, sigo sempre que posso e fico muito contente por ver amigos como o Luisão a vencer muitos troféus no Benfica nos últimos anos. O clube está muito forte, tanto em Portugal como na Europa", referiu.



Águias chamam Talisca

Entretanto, o Benfica exigiu ontem o regresso do brasileiro Talisca, que tinha sido emprestado ao Besiktas, da Turquia.

O clube turco tinha feito uma queixa junto da FIFA pelo facto dos encarnados não terem enviado o certificado internacional do brasileiro, mas as águias alegam que não o fizeram por falta de pagamento do Besiktas, nomeadamente os dois milhões de euros correspondentes ao empréstimo. Agora o Benfica exige o seu regresso.