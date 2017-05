Luisão lembra Eusébio: "O nosso rei merece todas as homenagens"

Pub

"Certamente ele estará muito orgulhoso lá em cima a ver esta maravilha", disse o capitão benfiquista

Luisão, capitão do Benfica, não esqueceu Eusébio da Silva Ferreira na hora dos festejos do tetracampeonato.

"O nosso rei merece todas as homenagens. Todas as vezes que chega o minuto 72, quando gritam por Eusébio, sentimos uma energia extra no campo. Por isso temos de o homenagear por tudo o que fez e certamente ele estará muito orgulhoso lá em cima a ver esta maravilha", disse Luisão em declarações á BTV.

Com mais um título alcançado ao serviço do Benfica, o defesa brasileiro ultrapassou os troféus de Shéu Han, atual secretário técnico do clube da Luz na lista de jogadores com mais troféus de águia ao peito. "Temos de respeitar sempre os mais velhos. O Benfica é o que é por causa deles. Nós apenas colocámos mais um tijolo mínimo. No futuro virão outros, que nos vão respeitar. É importante dar o nosso contributo", concluiu o capitão benfiquista.