Luisão apontado ao Orlando City

Capitão dos encarnados cobiçado nos Estados Unidos

Luisão, defesa central do Benfica, está a ser cobiçado pelo Orlando City, equipa da MLS dos Estados Unidos, de acordo com a imprensa daquele país.

O jogador de 35 anos é visto como uma prioridade para a equipa norte-americana, onde já joga o também brasileiro Kaká, principal estrela daquela formação.

O facto do Benfica ter um acordo de cooperação com o Orlando City, para onde já rumaram dois jovens jogadores, Estrela e Rafael Ramos, há duas temporadas, faz com que a imprensa norte-americana faça esta ligação entre Luisão e a MLS.