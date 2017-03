Luís Filipe Vieira: "Tricampeonato é passado, queremos o tetra"

Pub

O presidente do Benfica recebeu esta segunda-feira o troféu relativo ao título conquistado na época 2015/16

Na cerimónia de entrega do troféu relativo ao campeão da época 2015/2016, onde recebeu o troféu das mãos do presidente da Liga, Pedro Proença, Luís Filipe Vieira garantiu que as águias já só pensam na conquista do tetracampeonato.

"Antes de mais, quero agradecer à Liga a entrega deste maravilhoso prémio que é o tricampeonato. No entanto, tenho a dizer que este já é passado e neste momento estamos concentrados no próximo. Queremos o tetra e é esse o objetivo de todos os benfiquistas. Não quer dizer que não seja bem-vindo, mas não pensem que estamos eufóricos por receber isto. A concentração, hoje, é apenas no tetra", afirmou o líder do clube, numa cerimónia no Museu Cosme Damião, no Estádio da Luz.

"A entrega do troféu que hoje damos ao Benfica é o reconhecimento do tricampeonato conquistado. Este feito enriquece naturalmente o historial da equipa, assim como o museu Cosme Damião, mas reflete sobretudo o talento das três equipas vencedoras e merecedoras deste troféu", referiu Pedro Proença.