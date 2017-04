Luís Filipe Vieira reuniu com Fernando Gomes e Pedro Proença

Pub

Encontro teve lugar na última sexta-feira e teve como objetivo abordar questões relacionadas com a justiça desportiva

O presidente do Benfica abordou questões de justiça desportiva com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na passada sexta-feira, confirmou nesta quinta-feira à Lusa fonte oficial do clube encarnado.

"Na reunião, o único tema abordado foi a justiça desportiva. Não se falou de todo de arbitragem", frisou a mesma fonte, acrescentando que o clube das 'águias' esteve representado pelo presidente, Luís Filipe Vieira.

Após a solicitação da reunião pelo clube das 'águias', o presidente da FPF, Fernando Gomes, defendeu que o presidente da LPFP, Pedro Proença, também estivesse no encontro, ocorrido em 07 de abril, na Cidade do Futebol, em Oeiras, dado que a Comissão de Instrutores está sob a égide deste organismo.

"Além das preocupações expostas publicamente, o Benfica defendeu a necessidade de serem alterados regulamentos, para a existência de uma justiça célere e devidamente punitiva, entendendo que, eventualmente, fosse mesmo necessária a intervenção do Governo para garantir a isenção da justiça desportiva", frisou a fonte oficial do Benfica.

A mesma fonte encarnada afirmou ainda "não deixar de manifestar perplexidade com a anunciada reunião de um presidente de um clube com o presidente da LPFP sobre questões de arbitragem, uma vez este setor não está no âmbito deste organismo".